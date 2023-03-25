حائل 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واستنظِّم الشؤون الصحية بمنطقة حائل ‏"مؤتمر حائل الدولي الثاني لطب نمط الحياة 2023 ‏" تحت عنوان "الغذاء الدواء" خلال المدة من 8 -12 مايو ، بمشاركة أكثر من 75 مُتحدثًا من مختلف دول العالم وعددٍ من ‏الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، ويصاحبه عددٌ من الفعاليات في موقع بيئي متميز .وأوضحت صحة حائل، ‏أنها تسعى إلى أن يكون مؤتمر حائل الدولي حدثًا عالميًّا وداعمًا أساسيًّا للتحول الصحي المبني على الرعاية الوقائية والمبادرة والاستباقية "العافية" ومعزِّزاً لكفاءة الآداء والإنفاق والاقتصادي ، وكذلك نشاط رئيس للتعليم والتطوير المهني ‏المستمر للرعاية الصحية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة والقادة وواضعي ‏السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة ‏من حيث التعليم والتدريب والبحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي ، بالإضافة إلى مسابقة الطهو الصحي للوصفات الغذائية السعودية المطورة .وأضافت أن المؤتمر تمتد فعالياته إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال ‏برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل، داعيًا الراغبين ‏في المشاركة بالمؤتمر إلى التسجيل لحضور البرنامج العلمي المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 28 ساعة، ويستهدف جميعَ التخصصات الطبية من خلال الرابط التالي:‏https://slm.hailhealth.gov.sa/ar/Home/Registration .// انتهى //00:56ت م0009