الرباط 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسدانت المملكة المغربية بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، داعيةً السلطات الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة.وذكرت الخارجية المغربية - في بيان- أنه رغم أن هذا الفعل الشنيع تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، فإن المملكة المغربية تعدُّه عملاً استفزازيًّا يعنيها أيضًا ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك.// انتهى //00:56ت م0010