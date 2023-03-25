القاهرة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واستغلَّبَ فريق فيوتشر على فريق طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة (3 - 1)، في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب بتروسبورت في القاهرة، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف،التي حسمها فيوتشر في النهاية لصالحه.بهذه النتيجة، يتأهل فيوتشر إلى الدور ربع النهائي، ليواجه فريق حرس الحدود.ومن المقرر أن تستكمل مباريات هذه البطولة مساء الأحد، حيث يلتقي بيراميدز مع إنبي، ويلعب الزمالك مع البنك الأهلي.// انتهى //01:06ت م0014