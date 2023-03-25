أبها 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسأعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية في محافظات تنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع ومركز الحريضة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة التدريب الإلكتروني".// انتهى //01:53ت م0017