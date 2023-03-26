جدة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واستنطلق غداً فعالية "بساط الريح الخيري" في نسختها الـ 22، وتنظمها المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك"، ضمن فعاليات رمضان لعام 1444هـ في جدة، بمشاركة أكثر من 170 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 15 دولة ممثلة، وذلك بمركز جدة سوبر دوم.ويشرع المعرض أبوابه للزوار طوال 6 أيام، خصص منها 4 أيام للسيدات ويومين لكامل الأسرة والعائلات، الذين سيستمتعون بمشاركات واسعة تدل على مكانة المعرض ومدى الإقبال الكبير الذي يحظى به "بساط الريح" كل عام لعرض أرقى المنتجات وأحدث التصاميم والمنتجات الدولية.وتبرز "بساط الريح الخيري 22" بمشاركة لجمهورية أوزبكستان تمثل الأولى لها، وحرصت أن تكون مشاركة متنوعة تحمل البعد الثقافي والفني وتجسيد المجتمع الأوزبكي بهدف تسليط الضوء على مخزونها وموروثها الثقافي والاجتماعي الغزير والمتنوع.يذكر أن معرض "بساط الريح الخيري" هو معرض سنوي تنظمه المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" بمدينة جدة منذ عام 2000م، ويعود ريعه لدعم البرامج الخيرية التي تشرف عليها المؤسسة، ويُعد المعرض المستقطب الأول سنوياً للقاء السيدات والعوائل للتعرف على أحدث التصاميم المحلية والعالمية من خلال النشاطات المصاحبة، ليكون منصة عرض لأفضل معروضات أسواق الشرق الأوسط الفاخرة.// انتهى //03:10ت م0026