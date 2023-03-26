الرباط 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسفاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما الليلة بإستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار 2024.وسجل الهدف الأول اللاعب المغربي سفيان بوفال في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي.وفي الشوط الثاني سجل اللاعب كارلوس روبيرو أول هدف للبرازيل في الدقيقة 67، تلاه هدف ثاني للمنتخب المغربي سجله اللاعب عبد الحميد الصابري في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بفوز المغرب.// انتهى //03:15ت م0027