سياسي / وزارة الخارجية : المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاغن
الأحد 1444/9/4 هـ الموافق 2023/03/26 م واس
الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.
وتؤكد المملكة ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.
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