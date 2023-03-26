الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.وتؤكد المملكة ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.// انتهى //04:50ت م0034