جدة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسوقَّعت جمعية البر الخيرية ممثلة بإدارة التطوع، بمقرها في جدة أمس، مذكرة تفاهم مع فريق جسور الصحي لتنظيم العلاقة بينهما في برامج خدمة المجتمع.ومثّل الجمعية في توقيع المذكرة مدير إدارة التطوع عبد المجيد بن خالد أبو ثامرة، فيما مثل فريق جسور الصحي قائد الفريق محمد أحمد مفتاح.وتُعزز الإتفاقية مبادرات المسؤولية الاجتماعية وقيام كل طرف بدوره في خدمة المجتمع وإثراء البرامج والمبادرات المقدمة له، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والاهتمام بفئات المجتمع المتنوعة وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة الفاعلة في مبادرات ومشروعات الخدمات الاجتماعية التي تجسد دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية.ويأتي توقيع جمعية البر بجدة لمثل هذه المذكرات انطلاقاً من حرصها على تمكين العمل التطوعي واستدامته في مختلف التخصصات التي تخدم المجتمع وتعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية .// انتهى //14:18ت م0101