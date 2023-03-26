الدمام 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المشرف العام على بطولة الدمام للصقور معاذ عبدالله أبابطين.وقدم أبابطين لسموه تقريراً عن بطولة الصقور التي أقيمت في الدمام، والتي تنافس فيها 530 صقراً موزعةً على عدة فئات، بمشاركة عدد من المهتمين برياضة الصقور من مواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //14:19ت م0102