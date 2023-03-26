عام / سمو أمير الشرقية يستقبل المشرف على بطولة الصقور بالدمام
الأحد 1444/9/4 هـ الموافق 2023/03/26 م واس
الدمام 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المشرف العام على بطولة الدمام للصقور معاذ عبدالله أبابطين.
وقدم أبابطين لسموه تقريراً عن بطولة الصقور التي أقيمت في الدمام، والتي تنافس فيها 530 صقراً موزعةً على عدة فئات، بمشاركة عدد من المهتمين برياضة الصقور من مواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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14:19ت م
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