نواكشوط 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشدة سماح السلطات الدانمركية بتكرار التصرفات الاستفزازية لمشاعر المسلمين من خلال حرق نسخ من المصحف الشريف.وقالت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم: " إن من شأن هذه التصرفات الهوجاء المشينة واللامسؤولة التي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، أن تزيد في تأجيجمشاعر الكراهية والحقد بين الأمم والثقافات في وقت الحاجة فيه ماسة للعمل على تعزيز قيم الحوار والتسامح والتفاهم بين الشعوب وتعزيز الجهود المشتركة لمحاربة الغلو والتطرف".// انتهى //14:38ت م0104