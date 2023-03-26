الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، منسوبي إمارة منطقة الرياض الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقد بادلهم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن التهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //14:49ت م0105