مقديشو 4 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واستصدى الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية فى محافظة "هيرشبيلي "، لهجوم إرهابي فاشل شنته عناصر مليشيات الخوارج على قاعدة القوات فى منطقة رون نرغود بمحافظة شبيلي الوسطى.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش ألحق أضراراً كبيرة ضد عناصر مليشيات المتطرفين وأدى لخسائر فادحة في الأرواح، إلى جانب إفشالها محاولة المليشيات السيطرة على المنطقة.// انتهى //14:50ت م0106