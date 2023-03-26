تونس 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسانتشلت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 19 جّثةً لمهاجرين أفارقة من بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وتم إنقاذ 5 آخرين، إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ تونس أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأكد مصدر من الحرس البحري بمحافظة المهدية، أن القارب انطلق في رحلة غير نظامية من سواحل مدينة جبنيانة التابعة لمحفظة صفاقس، وتعرض للغرق في عرض البحر على ُبعد حوالي 35 ميلاً من ميناء المهدية.وخلال الأيام الأربعة الماضية، غرق خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس الجنوبية مما أسفر عن وفاة تسعة وفقدان 67، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا.// انتهى //14:52ت م0108