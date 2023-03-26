الأحساء 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالمحافظة أحمد بن إبراهيم الهاشم، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.ونوه سموّه بما تحظى به الجمعيات الدعوية من دعم سخي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، ثم استمع لشرح عن إنجازات الجمعية ودورها الدعوي في المحافظة، وإلى ما تقدمه الجمعية من برامج متنوعة وخدمات اجتماعية للمجتمع ، مطلعاً سموّه على تقرير الجمعية.من جانبه نوه رئيس الجمعية باهتمام ودعم سمو محافظ الأحساء للعمل الخيري والدعوي بالمحافظة.// انتهى //14:53ت م0109