الرياض 04 رمضان1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسأبرمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الثقافة والترفيه واللجنة السعودية للألعاب الشعبية، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور رياضات الألعاب الشعبية بالمملكة والتعريف بها لتكون جزء من الرياضات التي تمثل ثقافة المجتمع السعودي وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الثقافة والترفيه مصعب المهيدب.وتضمنت المذكرة التي وقعها أمين عام الغرفة ناصر بن عثمان أبوحيمد، والرئيس التنفيذي للجنة السعودية للألعاب الشعبية إبراهيم بن عبدالرحمن الشريدة، التعريف بأعمال ومشاريع وبرامج اللجنة السعودية للألعاب الشعبية والتعاون المشترك بما يخدم العاملين والمستثمرين في القطاع واستضافة الغرفة بعض الفعاليات المشتركة.كما تضمنت عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى اللجنة على القطاع الخاص والتعاون لتمكين المستثمرين في المجال بالحصول على التمويل والدعم وأخيراً تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون.// انتهى //14:53ت م0110