الجبيل 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسانطلقت أمس فعاليات مهرجان ليالي الخير الرمضانية لعام 1444هـ بمدينة الجبيل الصناعية الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بإدارة الخدمات الاجتماعية، لمدة 19 يوماً، بمشاركة عددٍ من جهات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك في المركز الثقافي بحي الفناتير.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية للهيئة الملكية بالجبيل عادل الخضر، أن المهرجان يأتي ضمن اهتمام الهيئة في إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمدينة، وتفعيل البرامج والأنشطة الملائمة لروحانية هذا الشهر الفضيل حيث سيحظى المهرجان بجملة من الفعاليات المتنوعة والأركان الجاذبة، والأكلات الرمضانية التي تشتهر في شهر رمضان المبارك بمشاركة أكثر من 30 أسرة منتجة متنوعة النشاط.ويتضمن المهرجان أركاناً متنوعة، وسوقاً رمضانياً، ومقهى ، وبوابة الخير، وجلسات ليالي الخير، ومساحة الطبخ المباشر، وحديقة العجائب، وألعاب المرح، والممر المضيء، وعربات الطعام والقهوة، بالإضافة إلى فعاليات الفلكلوريات الشعبية، والجلسات الشعبية، والحكواتي، والفوازير الرمضانية، والورش التفاعلية للأطفال، والمشاريع الخيرية، والمسابقات والجوائز والسحوبات اليومية والأسبوعية.ويفتح المعرض أبوابه للزوار على فترتين، الفترة الأولى من الساعة 00:4 إلى 30:5 مساءً، وتخصص الفترة الأولى لسوق ليالي الخير الرمضانية، والفترة الثانية من 09:00 مساءً إلى 1.00 صباحاً، وتشمل جميع فعاليات المهرجان.// انتهى //15:01ت م0111