المنامة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لقيام إحدى المجموعات المتطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاجن، داعية إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية المحرضة على التمييز والعداوة والكراهية الدينية والعنصرية، واتخاذ ما يلزم لتعزيز قيم التفاهم والتسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الديني والثقافي والحضاري.// انتهى //15:02ت م0112