واغادوغو 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسأعلنت حكومة بوركينافساو، حالة الطوارئ في 21 مقاطعة موزعة على ثمانية من أقاليم البلاد، في إطار مكافحة الإرهاب.وذكرت الحكومة البوركينية في بيان صدر عقب اجتماع مجلس وزرائها، أن حالة الطوارئ في تلك المناطق تدخل حيز التطبيق اعتباراً من 30 مارس الجاري.وأوضح البيان أن تبني المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ يسمح بتعزيز وجود أدوات قانونية في إطار محاربة الإرهاب بتلك الأقاليم.// انتهى //15:09ت م0114