أبها 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسدشنت جامعة الملك خالد اليوم, برامج النسخة الرابعة من مشروع "مبادرون " الذي يعنى بتعزيز المبادرات المهنية والعلمية والمعرفية لمنسوبي وطلاب الجامعة وفئات المجتمع المختلفة, وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.وكان المشروع قد قدم خلال النسخ الثلاث الماضية أكثر من 200 مبادرة وبرنامج، تنطلق مطلع شهر رمضان المبارك من كل عام ، وتستمر حتى نهاية شهر محرم.من جانب آخر أطلقت جامعة الملك خالد اليوم، مسابقة "رمضانك قرآن4"، التي تستهدف جميع فئات المجتمع إضافة إلى طلاب الجامعة, وتشمل مسارين رئيسين لطلاب الجامعة وللمجتمع عبر أربعة فروع تبدأ من حفظ القرآن كاملا وتنتهي بحفظ خمسة أجزاء، كما تشتمل على أعذب تلاوة.ويمكن المشاركة في المسابقة القرآنية عن بعد، والاطلاع على كامل التفصيل من خلال الرابط https://drive.google.com/drive/folders/10M1upyIciWTuswIlYAsBDEapRVj0AqPC.// انتهى //18:54ت م0158