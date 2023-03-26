القطيف 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسدشّن محافظ القطيف إبراهيم الخريف، اليوم، في مقر المحافظة، فعاليات "حرفيون ٢"، التي ينظمها مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف لمدة ١٠ أيام، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.واطلع الخريف على عرض مرئي عن الفعاليات وما ستقدمه أكثر من 120 أسرة منتجة وحرفية، وتحتضنها حديقة الناصرة بالقطيف , مؤكدا دعم الأسر المنتجة والحرفية وإبرازها وتمكينها .// انتهى //18:54ت م0159