جدة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسانتظم مايقارب من 750 متدرباً ومتدربة بالمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابغ لمواصلة مسيرتهم التدريبية.ويعمل المعهد على تدريب متدربيه عبر برنامج التوظيف المبتديء بالتدريب، حيث إن جميع متدربيه موظفين حالياً في مجالات : الطاقة المتجددة ، والصيانة الميكانيكية والكهربائية واللحام والصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى عمليات التشغيل وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، ومجالات تشغيل محركات الديزل، معالجة مياه الصرف الصحي وأخيراً الآلات الدقيقة والتحكم.وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس طارق الشمراني، أن المعهد هو أحد معاهد الشراكات الإستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع شركة "أكوا باور" الرائدة في مجال الطاقة والمياه، مضيفاً أن المعهد وفق هذه الشراكة يواصل تحقيق أهدافه التي يعمل عليها نوعياً وكمياً محققاً أقصى ما يحتاجه أبناء الوطن من الجنسين من التأهيل والتدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الصناعية المختلفة.وأشار إلى أن المعهد يحظى بشراكة إستراتيجية وفق علاقة تكاملية تضم المعهد والتدريب التقني وشركة أكوا باور وصندوق تنمية الموارد البشرية، بإشراف المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، حيث تتبنى هذه الشراكة تأكيد رؤية المعهد نحو تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية وفقًا لمتطلبات الرؤية 2030، التي تستهدف استقطاب المخرجات الأفضل والمتميزة وصولاً إلى "توطين" الوظائف.يذكر أن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابع، يعمل حالياً على تأهيل قرابة 750 متدرباً ومتدربة تلبية لاحتياج الشركات الكبرى في المنطقة من الأيدي الوطنية العاملة في تخصصات : تقنية الصيانة الميكانيكية،تقنية الصيانة الكهربائية، تقنية اللحام ،الصحة والسلامة المهنية، تقنية عمليات التشغيل ، تقنية الطاقة متجددة ، تقنية القياسات والتحكم، تقنية تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، تقنية تشغيل محركات الديزل، تقنية معالجة مياه الصرف الصحي.// انتهى //18:59ت م0160