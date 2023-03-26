الأحساء 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم , رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ الدكتور علي بن محمد الفريح.ونوه سموّه بما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله -.واستمع لشرح عن خدمات المحكمة في الجوانب القضائية والعملية، مثمنًا الجهود المبذولة في سبيل تحقق العدالة.من جانبه ثمن رئيس المحكمة العامة الشيخ الدكتور علي الفريح متابعة سمو محافظ الأحساء للخدمات التي تقدمها المحكمة للمستفيدين وتسهيل الاجراءات عليهم.// انتهى //19:06ت م0162