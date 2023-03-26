أكرا 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 378 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجاً في إقليمي برونغ أهافو وأشانتي بجمهورية غانا، استفاد منها 2.268 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية غانا لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //19:43ت م0165