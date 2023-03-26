أديس أبابا 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة أديس أبابا عاصمة جمهورية أثيوبيا، والمنفذ خلال الفترة من 17 حتى 21 مارس 2023م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5.500 حالة، وتوزيع 1.250 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 426 عملية جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح التام.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول المتضررة.// انتهى //19:44ت م0166