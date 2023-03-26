عمّان 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلبة السوريين في الأردن للعام 2023م.وجرى خلال المشروع تزويد 29.881 طالبا وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين بالمستلزمات الدراسية الأساسية من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة المتوسطة في ثمان محافظات أردنية.وتأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار الدعم المتواصل الذي يقدّمه المركز للاجئين السوريين في مختلف المجالات ومنها المجال التعليمي الذي يراعى فيه أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبناء اللاجئين.// انتهى //19:59ت م0168