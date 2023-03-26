دكا 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 600 سلة غذائية في مدن كونابرا وجتراباري ودكا بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 600 أسرة بواقع 3.600 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنجلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //19:59ت م0169