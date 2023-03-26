داكار 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة السنغالية داكار، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1444هـ, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي, ومسؤول الشؤون الدينية بالسفارة محمد طفاف الزهراني, وعدداً من المسؤولين في الحكومة السنغالية, وشخصيات دينية وسياسية وإعلامية.وأوضح المكلف بأعمال الملحق الديني الشيخ وحيد محمد المجربي، أن هذه البرامج تجسد رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من ريادتها للعالم الإسلامي ومسؤولياتها تجاه الشعوب والجاليات الإسلامية، منوهاً بحرص واهتمام القيادة الرشيدة على تلمس حاجات المسلمين وتقديم كل ما يعينهم على أداء فريضة الصوم.وأشار إلى أن برنامج تفطير الصائمين واحد من عدة برامج وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، بإقامتها خلال شهر رمضان من كل عام، لتشمل عدداً من الدول في مختلف قارات العالم ومنها جمهورية السنغال، منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ هذه البرامج وتحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها السامية.// انتهى //20:07ت م0170