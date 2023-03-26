سكوبيا 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 8 أطنان من السلال الغذائية في مدينة بريليب بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها 650 فرداً، ضمن مشروع سلة إطعام للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //20:09ت م0171