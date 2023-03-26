حائل 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسأطلق فرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل - اليوم - حملة توعوية؛لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول مفهوم هدر وفقد الغذاء،وتوعيتهم بضرورة حفظ النعمة ،وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك،والتحفيز على تبنِّي الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.وتستهدف الحملة توزيع وجبات إفطار صائم بمشاركة جمعية حفظ النعمة بمنطقة حائل ، وعددٍ من القطاعات الخاصة؛للمحافظة على مكونات الاقتصاد الوطني.// انتهى //22:24ت م0191