الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسحقَّق لاعب المنتخب السعودي للإسكواش للناشئين محمد آل نصفان، المركزَ الأولَ والميداليةَ الذهبيةَ في بطولة النرويج الدولية، التي تعدُّ إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي للعبة، وذلك بعد فوزه على النرويجي كريستيان ميلينج المصنَّف الأول في البطولة 3/0.وسجَّل زميله حسن آل داوود،حضورًا مميزًا في البطولة بعد أن حصل على المركز الرابع إثر فوزه على الكرواتي لوكا فريجا 3/0.وشهدت البطولة مشاركة 33 لاعبًا يمثلون 8 دول؛ هي :النرويج "الدولة المستضيف" والسعودية، وألمانيا، وكرواتيا، وأمريكا وفرنسا، والسويد، بولندا.وهنَّأ المدير التنفيذي للاتحاد خالد السعد اللاعبين آل نصفان وآل داوود على تألقهم في البطولة وتشريفهم الوطن في محفل دولي كبير مثل بطولة النرويج الدولية، التي تعدُّ من أهم البطولات العالمية التي تشهد مشاركة لاعبين لهم باع طويل في اللعبة، مقدمًا شكرًه لرئيس اتحاد الإسكواش الدكتور عادل العقيلي، وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في تحفيز اللاعبين لتحقيق مثل هذه الإنجازات.// انتهى //22:27ت م0192