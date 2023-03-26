الدمام 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسيستضيفُ فريقُ الصفا نظيرَه الزلفي غدًا، عند الساعة 11:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م.ويمتلك الصفا 18 نقطة في رصيده تضعه في المركز الخامس بسلم الترتيب العام، فيما يأتي الزلفي عاشرًا برصيد 5 نقاط.يذكر بأنه تم تأجيل هذه المباراة بسبب مشاركة فريق الصفا في البطولة الخليجية الـ 39 للأندية أبطال الكؤوس، التي أقيمت مؤخرًا في البحرين.// انتهى //22:27ت م0193