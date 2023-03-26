الظهران 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واساستعرضَ رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، دورَ الشركة الرئيس في صميم أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل، والتنمية عالية المستوى.وقال الناصر خلال كلمة رئيسة في منتدى التنمية الصيني 2023 الذي انطلقت أعماله -اليوم- تحت شعار "الانتعاش الاقتصادي: الفرص والتعاون" "نريد أن نكون مصدرًا شاملًا للطاقة والمواد الكيميائية من أجل أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل، وتحقيق التنمية المتميزة للصين خلال الأفق المنظور، وأن هذا هو السبب في مضاعفة إمدادات الطاقة إلى الصين، بما في ذلك المنتجات الجديدة منخفضة الكربون، والمواد الكيميائية، والمواد المتقدمة، وجميعها مدعومة بتقنيات الحدِّ من الانبعاثات".يذكر أن منتدى الصين 2023 يركز على الفرص المتاحة في الأسواق الصينية، واستقرار السلاسل الصناعية العالمية، والتحول الأخضر.// انتهى //23:36ت م0197