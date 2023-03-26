أبها 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسأعلنَت إداراتا التعليم بمحافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع, وأشارت الإدارتان إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //23:42ت م0199