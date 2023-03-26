تونس 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، مأدبة إفطار رمضاني حضرها وزير الشؤون الدينية التونسي ابراهيم الشايبي، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، والمستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام، ورئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى جانب عدد من المسؤولين التونسيين، وعدد من سفراء دول عربية وإسلامية معتمدين في تونس.كما حضر المأدبة رؤساء الهيئات والمنظمات العربية، وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية، وأعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها.ورحب السفير الصقر خلال المأدبة بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.// انتهى //00:23ت م0002