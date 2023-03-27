نجران 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستشهد فعاليات "الفوانيس الرمضانية"، التي ينظِّمُها بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، إقبالاً متزايدًا من الأهالي والزوار؛ لقضاء أوقات من الترفيه والتسوق، وذلك بساحة مجمع "ميلاغرو بوتيك" التجاري على طريق الملك عبدالعزيز.وتضمُّ الفعاليات 25 ركنا للأسر المنتجة، بمشاركة أكثر من 80 أسرة لعرض وبيع منتجاتهم الحرفية، التي تضمُّ المنتجات الخوصية والجلدية والنسيجية والمأكولات الشعبية، إلى جانب معارض لبيع البخور والعطور والقهوة والملابس التراثية التي تشتهر بها المنطقة، كما يقام ضمن الفعاليات مسرح للطفل والأسرة يحتوي على عروض يومية للترفيه والمسابقات الثقافية والتعليمية.// انتهى //01:24ت م0015