العلا 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واستمتاز محافظة العلا بطبيعتها الخلابة وتشكيلاتها الصخيرة الجذابة، ومع حلول شهر رمضان يحرص الكثير إلى الذهاب ليلًا لتلك المواقع بهدف التنزه والتخييم وتناول السحور،بعيداً عن صخب المدن.كما يحرص كل زائر لتلك المواقع على مشاهدة النجوم والسماء، ومن أبرز ما يشاهدونه مجرة "درب التبانة"، حيث تظهر المجرة ليلاً على شكل شريط في السماء، ويختلف ظهورها من منطقة لأخرى بحسب نسبة التلوث الضوئي، وفصول السنة، حيث إنها تظهر في الصيف بوقت مبكر عكس الشتاء التي تظهر في الساعات المتأخرة من الليل.// انتهى//01:50ت م0016