جدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة عن توزيع 12 ألف وجبة إفطار صائم في ساحات الحرم المكي على مدار ثلاثة أيام منذ إطلاق برنامج المساهمة في ثلاثية الجود في شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس اللجنة في جدة ومكة المكرمة وليد الأحمدي أن برنامج ثلاثية الجود يتضمن ثلاثة برامج، هي إفطار صائم في ساحات الحرم المكي الشريف والمنافذ، وبرنامج دعم كفالة أسرة سجين وبرنامج كسوة العيد .وأضاف أن الحملة تستهدف مليون وجبة توزع في ساحات الحرم المكي والمنافذ لجميع عمار وقاصدي المسجد الحرم في شهررمضان .يشار إلى أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تسعي لبناء مجتمع مترابط ومتكاتف من خلال تعزيز وتطوير مفهوم الواجب الديني والأخلاقي والوطني، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، والعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم .// انتهى //01:50ت م0017