الخبر 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على دعمهما غير المحدود للقطاع غير الربحي.جاء ذلك بمناسبة إقامة الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.وقال سموه: ''في البداية أرفع شكري وتقديري للقيادة - حفظها الله - على دعمها غير المحدود للقطاع غير الربحي، والذي يأتي منسجماً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث جعلت هذه الرؤية القطاع غير الربحي شريكاً مهماً وفعالًا في رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5% ".وأضاف سموه: " إننا في جمعية بناء نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، على رعايته وتشريفه للحفل السنوي وتكريم الداعمين وشـركاء النجاح الذين أسهموا سواء في تأمين مساكن لليتامى من خلال تمليكهم وحدات سكنية، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة سكن الأهلية للتعاون والعمل المشترك، أو من خلال مشروع تاكسي الذي يهدف لتمكين اليتامى وأسرهم، هو أقل ما يقدم لهم نظير اهتمامهم ومشاركتهم لدعم هذه الفئة الغالية".وأكد سموه أن الجمعية تسعى للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات نوعية للأيتام والإسهام في توفير حياة كريمة لهم وتحقيق أهداف الجمعية في بناء شخصية اليتيم وتدريبه وتمكينه.وفي ختام تصريح سموه، سأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //02:03ت م0018