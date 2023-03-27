سياسي / مملكة البحرين تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة
الاثنين 1444/9/5 هـ الموافق 2023/03/27 م واس
المنامة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس
دانت مملكة البحرين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005.
وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين موقف بلادها الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية، وتوسعها في الأراضي المحتلة، بوصفها انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدًا لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
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