أبها 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستطلق جمعية الثقافة والفنون مساء غد، فعالياتها الرمضانية التي تحتوي حزمة من المعارض والورش والعروض المسرحية والأمسيات، وذلك ضمن مبادرة "أجاويد" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها.وتتواصل الفعاليات حتى اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري، حيث ستنطلق أولى الفعاليات باحتفال باليوم العالمي للمسرح 2023 على مدار ثلاثة أيام بالشراكة مع جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، من خلال معرض " سيرة" المسرحي وندوة مسرحية في ثاني أيام الاحتفال، كذلك سيقدم عرضين مسرحيين هما" ترتيلة" و"العرائس" على التوالي.وتستهدف الجمعية من خلال هذه الفعاليات التفاعل مع مبادرة "أجاويد" الرمضانية وتقديم ليال متنوعة من العروض المسرحية والأمسيات والمعارض والورش والندوات والليالي الفوتوغرافية في نسختها السابعة، وسيخصص الأسبوع الثالث للفن التشكيلي وتختتم فعاليات ثقافة وفنون أبها بأمسية ثقافية بعنوان " السيرة و المسيرة" يشارك فيها نخبة من الرواد.// انتهى //02:12ت م0020