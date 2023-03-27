الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واساستقبل ميناء جازان السفينة أبو ياسر 2 وعلى متنها 19,100 رأس ماشية حية بوزن 3118 طنا، قادمة من جيبوتي، لتوزيعها على مناطق المملكة بعد التأكد من خلوها من الأمراض المحجرية، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويُلبي متطلبات السوق المحلية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز القطاعات الحيوية وتمكين أنشطتها وفي مقدمتها القطاع الغذائي، إضافة إلى رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم مستويات خدمة عالية الجودة، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية ومحور التقاء ثلاث قارات.يُشار إلى أن ميناء جازان يُعد واحدًا من أهم الموانئ التجارية على ساحل البحر الأحمر، كونه البوابة البحرية الرئيسة للمنطقة الجنوبية، حيث يقع على طرق التجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي وشرق أفريقيا.ويستقبل الميناء شحنات الماشية القادمة من أفريقيا بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مختلف أنواع البضائع، نظرًا لوجود بنية تحتية متطورة، وإمكانات ومعدات مخصصة لأعمال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع، حيث سجلت حركة مناولته خلال عام 2022م أكثر من 1,7 مليون طن من مختلف أنواع البضائع والماشية.// انتهى //02:33ت م0022