الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأعلنت أمانة منطقة الرياض عن أعمالها في مجال الإصحاح البيئي ضمن نطاق أحياء العاصمة خلال عام 2022 في إطار اهتمامها بالمحافظة على البيئة ونظافة المدينة.وأشارت الأمانة إلى أنها نفذت أعمال الكنس الآلي للشوارع بمساحة 2,555,447 كلم طولي، فيما حقق الكنس اليدوي 287,164,191م2، إضافة إلى تطهير 2,265,845 حاوية، وذلك ضمن أعمال الإصحاح البيئي بالمدينة.وأضافت الأمانة أنه تم رفع وترحيل 84,544 ردا من النفايات ذات الحجم الكبير، و 135,037 طنًا من النفايات المبعثرة، إلى جانب غسل الأرصفة بطول 21,165,899 مترًا، ومعالجة وضع 803,170 حاوية، حيث تأتي أعمال الإصحاح البيئي ضمن جهود الأمانة في الارتقاء بمستوى الخدمات بأحياء المدينة، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة.// انتهى //02:41ت م0024