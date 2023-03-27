الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.وجرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.// انتهى //02:44ت م0025