عام / تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم منطقة نجران اليوم الاثنين
الاثنين 1444/9/5 هـ الموافق 2023/03/27 م واس
نجران 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس
أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
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