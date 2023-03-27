عام / تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم منطقة نجران اليوم الاثنين

الاثنين 1444/9/5 هـ الموافق 2023/03/27 م واس
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نجران 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس
أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
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03:18ت م
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