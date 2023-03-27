الوجه 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسانطلقت أمس فعاليات مبادرة "كن منتجًا" في نسختها الثانية، والتي تنظمها جمعية البر الخيرية في مركز أبو القزاز لمدة 17 يومًا بالواجهة البحرية بالمحافظة، وذلك لفترتين تبدأ من الـ 5 عصرًا وحتى أذان المغرب، والفترة الثانية من الساعة الـ 9:30 مساءً وحتى الـ 12:30 بعد منتصف الليل.وأوضحت الجمعية أن المبادرة تتم بالشراكة مع بلدية المحافظة وبنك التنمية الاجتماعية بمشاركة 40 أسرة منتجة، بهدف إبراز أعمالها ودعمها، وإيجاد نافذة تسويقية لمنتجاتها المتنوعة، وتشجيع الإنتاج الأسري، وتعريف المجتمع بإمكاناتهم المميزة في المشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، والحرف المهنية.// انتهى //03:19ت م0027