نجران 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، أن الدراسة ستكون - عن بُعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.// انتهى //03:20ت م0028