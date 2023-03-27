لوكسمبورغ 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسفاز المنتخب البرتغالي على مضيفه منتخب لوكسمبورغ بستة أهداف دون رد أمس ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم ( يورو 2024 )، لحساب المجموعة العاشرة.وسجل سداسية البرتغال كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين (9 و31)، وجواو فيليكس في الدقيقة (15)، وبرناردو سيلفا (18)، وأوتافيو (77)، ورافائيل لياو (88).وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة العاشرة برصيد (6) نقاط، بينما يتوقف رصيد منتخب لوكسمبورغ عند نقطة واحدة في المركز الخامس.ولحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب السلوفاكي على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، سجلهما روبيرت ماك في الدقيقة (13) ولوكاس هاراسلين (40)، ليرفع المنتخب السلوفاكي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، ويبقى منتخب البوسنة والهرسك ثالثا برصيد ثلاث نقاط.وفي الجولة ذاتها، لحساب المجموعة الثالثة عاد المنتخب الإيطالي للانتصارات بعد خسارته أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الأولى، وتمكن من الفوز على منتخب مالطا بهدفين دون رد.وسجل هدفي الفوز لإيطاليا ماتيو ريتيجي في الدقيقة (15)، وماتيو بيسينا (27). وبهذه النتيجة يتقدم المنتخب الإيطالي للمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط متفوقا على منتخب مقدونيا الشمالية بفارق الأهداف، بينما يبقى منتخب مالطا في المركز الخامس للمجموعة.ولحساب المجموعة الثامنة فاز منتخب فنلندا على نظيره الإيرلندي الشمالي بهدف سجله بنجامين كالمان في الدقيقة (28) من المباراة ليرفع المنتخب الفنلندي رصيده لثلاث نقاط في المركز الخامس متأخرا بالأهداف عن منتخب كازاخستان صاحب المركز الرابع، فيما بقي المنتخب الإيرلندي بثلاث نقاط في المركز الثالث.// انتهى //07:00ت م0033