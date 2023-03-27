الرباط 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم إدانة المملكة المغربية بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، مبرزة أن المغرب تعد الأمر عملا استفزازيا يمس بمقدسات أكثر من مليار مسلم خاصة في شهر رمضان المبارك.وأخبرت عن انتشال الحرس الوطني التونسي أمس جثث 29 مهاجرا غير شرعي من دول أفريقية بعد غرق قواربهم قبالة سواحل تونس.وتطرقت إلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل.وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الصيني تشين جانغ الذي عبر عن رغبة بلاده في إقامة علاقة مستقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أن يعمل البلدان معا لتعزيز العلاقات الثنائية للتغلب على الصعوبات.وتناولت مخلفات الأعاصير القوية التي اجتاحت ولايتي ميسيسيبي وألباما الأمريكيتين، مؤدية الى مصرع نحو 20 شخصا على الأقل وإلحاق دمار هائل بالممتلكات.واهتمت صحف المغرب بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره البرازيلي بهدفين لواحد في مباراتهما الودية مساء السبت، ليكون المنتخب المغربي أول منتخب عربي ينتصر على البرازيل على مر التاريخ.// انتهى //07:35ت م0034