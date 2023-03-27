القاهرة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة.وعرجت على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية مارجريتس سكيناس، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.ونشرت إعلان البنك المركزي المصري استمرار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول الرقمي والتوسع في الشمول المالي بما يسمح بوصول الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع.ورصدت صحف مصر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:31ت م0040