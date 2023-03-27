جيزان 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقطٍ للبرد، وجريانٍ للسيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السـابعة مساءً.// انتهى //10:10ت م0042